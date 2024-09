Servidores dos Correios deflagram greve, mas Superintendência diz que serviços seguem normalmente

Apesar da greve ambiental anunciada nesta sexta-feira (20) pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do Acre (Sintect-AC), a Superintendência dos Correios no estado informou que os serviços à população seguem normalmente. A paralisação foi motivada pela fumaça que atinge a região, com os trabalhadores cobrando a distribuição de máscaras N95, adequadas para filtrar as partículas no ar.

Em nota oficial, o superintendente Francisco Ithamar Souza afirmou que a empresa já está distribuindo máscaras aos empregados desde a semana passada e que está avaliando a demanda do sindicato. A paralisação afeta apenas as entregas externas, enquanto os servidores continuam atuando internamente.

A presidente do Sintect-AC, Suzy Cristiny, explicou que a decisão de greve foi baseada na Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que prevê paralisação em casos de risco à saúde. Segundo o sindicato, a greve continuará até que a situação da qualidade do ar melhore ou as máscaras adequadas sejam distribuídas.

Nota oficial dos Correios

“Fomos informados pelo Sindicato de Classe na data de hoje, que devido à situação climática que nosso estado atravessa, haveria uma possível paralisação.

No entanto, não houve comprometimento no desempenho dos serviços à população. Enfatizamos que sempre prezamos pela saúde de nossos colaboradores e que seguimos com nossas atividades normalmente.

Desde a semana passada estamos disponibilizando máscaras aos empregados que fazem a entrega externa, e encaminhamos a área de segurança do trabalho para a avaliação da adequação das máscaras solicitadas pelo Sindicato.

Se for a mais indicada, faremos a distribuição a todos.”

Francisco Ithamar Souza, Superintendente dos Correios no Acre