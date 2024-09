Sites do governo federal sofrem com instabilidade nesta quarta

Sites do governo federal, que hospedam páginas de ministérios, agências e serviços para os cidadãos, sofreram com instabilidade no sistema durante a tarde desta quarta-feira (11/9).

Além da instabilidade, usuários relataram que o acesso aos sites estava “lento”.

Interlocutores do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informaram ao Metrópoles que os sites voltaram ao ar.

“Incidente cibernético”

No fim de julho, o MGI informou que o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), do governo federal, teve um problema causado por “incidente cibernético”.

O SEI é responsável pelo andamento eletrônico de processos administrativos de nove ministérios e outros 150 órgãos.

Foram afetados os ministérios:

Da Gestão e da Inovação;

Da Fazenda;

Do Desenvolvimento, da Indústria e Comércio;

Dos Povos Indígenas; do Planejamento e Orçamento;

Da Previdência Social; da Igualdade Racial;

Das Mulheres;

Do Empreendedorismo.

O sistema foi normalizado em 29 de julho, segundo informações da pasta da Gestão. O caso ainda é investigado pela Polícia Federal (PF) e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).