Steam recebe 6 novos jogos grátis nesta semana! Veja lista

A Steam é referência quando pensamos em games de PC e, dentre tantos lançamentos com seus preços variados, a plataforma também recebe uma seleção de jogos gratuitos semanalmente.

É claro que nem sempre essas experiências são completas, servindo apenas como uma demonstração para títulos completos do catálogo. Ainda assim, pode ser uma oportunidade para conhecer algo novo ou se divertir sem muito compromisso no seu tempo livre.

Segundo um levantamento do SteamDB, que traz a público muitos dados interessantes sobre a plataforma da Valve, mais de 370 títulos foram lançados no catálogo só nos últimos sete dias. Pensando nisso, o Voxel traz, a seguir, seis novos jogos grátis que chegam ao Steam nesta semana para conhecer, resgatar e curtir. Confira:

Glyde the Dragon

Com inspirações em Spyro, Glyde the Dragon se trata de um jogo de ação e aventura com gráficos tridimensionais bastante coloridos. O jogo gira em torno de oito tipos de formas elementais, que abrem margem para mais de sessenta habilidades únicas para derrotar os inimigos.

A versão disponível para download é um prólogo, então os jogadores podem explorar um pouco dos acontecimentos antes da história do jogo principal. O jogo promete entregar uma variedade de biomas cheios de coletáveis, dragões, quebra-cabeças e segredos. A versão completa ainda não tem uma previsão de lançamento.

100 Cats New York

Como o nome sugere, 100 Cats New York é um jogo casual em que os usuários precisam encontrar cem gatinhos escondidos pela cidade de Nova Iorque, no melhor estilo “Onde Está o Wally”.

Os visuais são bastante minimalistas, apostando em traços simples, e com certeza é um joguinho interessante para passar o tempo, prometendo um nível considerável de desafio. Também existe um modo de temporizador para que o jogador se desafie a encontrar os gatinhos no menor tempo possível.

Stellarcraft

Stellarcraft é um jogo de exploração planetária em que o jogador pode investigar novos astros, coletar recursos e posicionar unidades para se defender de ameaças alienígenas. Encontrar e coletar materiais é fundamental para melhorar suas defesas, aplicar estratégias cada vez melhores e vencer as missões.

O jogo apresenta uma perspectiva de gameplay em primeira pessoa e gráficos 3D poligonais, que lembram a era de transição dos 32 e 64 bits. No momento, apenas uma versão de demonstração está disponível para teste. A desenvolvedora pretende lançar o jogo em Acesso Antecipado em 4 de outubro.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Previsto para 24 de setembro, Disney Epic Mickey: Rebrushed é um remake do carismático jogo de aventura e plataforma 3D que foi lançado originalmente em 2010. A história traz o camundongo, Mickey Mouse, em um mundo alternativo, chamado de Terra Desolada, no qual deverá restaurar sua harmonia com um pincel.

De acordo com a desenvolvedora, o jogo contará com visuais melhorados e uma jogabilidade modernizada, incluindo novas habilidades como uma investida. No momento, os jogadores podem baixar uma versão de demonstração gratuita e descobrir, na prática, o porquê de esse ser um dos melhores jogos do mascote da Disney.

Descenso

Descenso é um jogo de tiro e plataforma 2D, com gráficos em pixel art que lembram clássicos do Atari, em que os jogadores embarcam em um mundo futurista. O personagem principal é um robô que, acompanhado do seu fiel drone, deve explorar um mundo misterioso e repleto de segredos para serem descobertos.

De acordo com o desenvolvedor, Descenso é o seu primeiro jogo e foi feito com muito esforço e paixão. Ele também o define como uma experiência ideal para quem busca uma aventura rápida e cativante, em que cada cantinho esconde algum mistério.

Plants Huddled Together

Produzido pelo Catnip Studio, Plants Huddled Together é um jogo de quebra-cabeças em que os jogadores têm que reunir partes de plantas para formar o desenho completo. É uma premissa inspirada no jogo de mesa clássico e baseada na tentativa e erro, já que há muitas peças parecidas para vasculhar.

Os jogadores podem se divertir com doze ilustrações de plantas, com um nível de dificuldade de quebra-cabeça ajustável. O jogo também promete uma experiência bastante relaxante com a sua música, sendo ideal para distrair um pouco depois de um dia estressante.