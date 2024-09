Sucesso na web: quem é Marília Tavares, a grande atração da 3ª noite da Expoacre; veja trajetória

Nesta segunda-feira (2), Marília Tavares promete iluminar a terceira noite da Expoacre com sua voz poderosa e presença cativante. O show, que está marcado para as 23h na arena de rodeio, é aguardado com grande expectativa, e não é para menos. Natural de Caracaraí, no interior de Roraima, a jovem cantora despontou como uma verdadeira sensação nas redes sociais, conquistando o Brasil com seu talento nato para a música.

Marília descobriu sua paixão pela música ainda na infância. Aos quatro anos, já encantava sua cidade natal cantando em eventos e na igreja, demonstrando um talento precoce que apenas cresceria com o tempo. Com o apoio da família e inspirada por grandes nomes do sertanejo, como Marília Mendonça, ela começou a gravar vídeos caseiros, interpretando sucessos que rapidamente se tornaram virais no TikTok e Instagram.

Aos 13 anos, sua carreira deu um salto significativo quando participou do The Voice Kids, onde, apesar de não ter avançado muito na competição, sua performance de “Águas de Março” garantiu um lugar no time de Carlinhos Brown e um importante trampolim para o reconhecimento nacional. Desde então, Marília nunca mais parou de crescer.

Em 2022, lançou três EPs como parte do projeto “Maturidade”, encantando o público com composições próprias que refletem sua alma e experiências. O sucesso culminou na gravação de seu primeiro DVD, também intitulado “Maturidade”, com 18 faixas, realizado em Goiânia no dia de seu aniversário de 18 anos — um marco na vida da jovem artista.

No segundo semestre de 2023, Marília deu mais um passo importante ao assinar contrato com o cantor e compositor Pablo, ícone da sofrência no Brasil. Sob a nova gravadora, lançou hits como “Pico da Desilusão” e “Palavras de Perdão”, que rapidamente se tornaram sucessos nas plataformas digitais, consolidando seu nome entre os grandes da música sertaneja.

Com apenas 18 anos, Marília Tavares já acumula 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 38 milhões de visualizações e 433 mil seguidores no TikTok, além de quase 64 milhões de visualizações no YouTube. Sua agenda de shows está lotada, e ela já foi nomeada ao Prêmio Multishow na categoria Brasil, com a faixa “Me Dói Imaginar”.

E não para por aí: Marília já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira e participou de gravações importantes, como no DVD “Pablo 20 Anos”, onde se apresentou ao lado de João Gomes e Manu Bahtidão. Sonhadora e determinada, ela revela que deseja fazer novas parcerias com artistas como Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Luan Santana e Gusttavo Lima.

Marília Tavares é, sem dúvida, uma das maiores revelações da música sertaneja e promete emocionar o público na Expoacre com seu talento e carisma.