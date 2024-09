Surpresa! Xuxa confirma estreia no Rock in Rio nesta sexta-feira

A Rainha dos Baixinhos está confirmada no Rock in Rio 2024. Xuxa Meneghel foi anunciada no festival nesta sexta-feira (20/9), data em que se apresenta no Pavilhão Itaú logo após o show do headliner do Palco Mundo, Katy Perry.

“O futuro está aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para seus filhos o trabalho que fiz no passado”, disse, em um comunicado. A apresentação será cheia de sucessos nostálgicos da loira, incluindo uma nova versão do clássico Doce Mel, de acordo com o O Globo.

“Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: fazer parte do passado, presente e do imaginário do futuro”, afirma.

O clima de nostalgia vai além do festival. Xuxa está em alta por conta do documentário sobre as Paquitas e, também, vai lançar um novo álbum em breve.