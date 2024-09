Suspensão de aulas em Rio Branco e outros municípios é prorrogada em razão da fumaça; veja lista

Em resposta à persistente qualidade do ar comprometida pela fumaça das queimadas, as autoridades de educação de Rio Branco e do Estado do Acre decidiram prorrogar a suspensão das aulas nas redes de ensino municipal e estadual.

A medida visa proteger a saúde de alunos e profissionais da educação em face dos elevados índices de poluição atmosférica.

Suspensão prolongada na rede municipal de ensino em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, liderada pelo prefeito Tião Bocalom e pela Secretária de Educação Nabiha Bestene, anunciou que a suspensão das aulas será estendida até o próximo dia 9 de setembro. A decisão foi confirmada por José Paulo Machado, Secretário de Educação em Exercício, e baseia-se nos relatórios diários de concentração de partículas prejudiciais no ar, que indicam níveis críticos de poluição.

A suspensão das aulas na rede municipal de ensino foi inicialmente prevista até o dia 6 de setembro, mas foi prorrogada devido à continuidade das condições adversas. A Prefeitura informa que a situação será monitorada continuamente e novas decisões serão tomadas conforme necessário.

Manutenção das aulas teóricas na rede estadual de ensino

Por outro lado, o governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, informou que as aulas da rede estadual de ensino serão suspensas no dia 9 de setembro nos municípios de Rio Branco, Porto Acre, Brasileia, Epitaciolandia, Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus. Nos demais municípios, as aulas ocorrerão normalmente.

A decisão considera o Relatório Comparativo de Concentração de Partículas, realizado diariamente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que monitora o nível de partículas prejudiciais à saúde no ar dos municípios acreanos. A suspensão visa proteger a saúde dos alunos e garantir o cumprimento do calendário escolar, com a recomendação de que alunos continuem hidratados e utilizem máscaras.

Nota Pública sobre suspensão das atividades escolares da rede pública estadual nesta segunda

Aberson Carvalho

Secretário de Estado de Educação e Cultura

Comunicado sobre suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino

José Paulo Machado

Secretário de Educação em Exercício