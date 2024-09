Suspensão de aulas, fuga de presídio e comissão de concurso: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Governo decide prolongar suspensão das aulas e instala ensino remoto em razão da seca extrema

O Gabinete de Crise criado pelo Governo do Estado para enfrentar a seca extrema no Acre, convocou a imprensa para anunciar novas medidas de enfrentamento à poluição do ar, estiagem e fumaças no estado, nesta segunda-feira (9).

Fuga de detentos em presídio completa 24 horas e polícia segue fazendo buscas, diz Iapen

As autoridades policiais continuam fazendo as buscas pelos detentos foragidos do presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira (9).

TERÇA-FEIRA

Prefeitura publica decreto que prorroga suspensão das aulas por conta da qualidade do ar

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou um decreto que prorroga a suspensão de aulas na rede municipal de ensino por conta da qualidade do ar. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), na edição desta terça-feira (10).

Pneu cai de caminhão, sai desgovernado e atinge carro em rua movimentada de Rio Branco; VÍDEO

Um pneu caiu de caminhão e assustou motoristas e pedestres na rua Rio de Janeiro, uma das mais movimentadas da capital, nesta terça-feira (10).

QUARTA-FEIRA

Restaurante Universitário da Ufac anuncia suspensão de refeições e divulga motivo

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal do Acre (Ufac), divulgou uma nota nesta quarta-feira (11), para anunciar a suspensão do fornecimento de refeições no Restaurante Universitário (RU) da instituição.

Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente da própria enteada dos 9 aos 12 anos

Um idoso de 68 anos foi preso acusado de praticar lesão corporal contra sua enteada de 15 anos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, fez a prisão do idoso na manhã desta quarta-feira (11). Durante depoimento, a jovem revelou que foi abusada sexualmente dos 9 anos 12 anos pelo acusado.

QUINTA-FEIRA

Governo anuncia banca escolhida para realizar ‘maior concurso da Educação’; confira

O Governo do Acre oficializou a contratação do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, como banca responsável pelo ‘o maior concurso da história da Educação’, com previsão de 3 mil vagas.

Promotor do MPAC é investigado por suposto envolvimento com organização criminosa

O ContilNet recebeu informações, nesta quinta-feira (12), que apontam para denúncias graves contra o promotor de Justiça do Ministério Público do Acre (MPAC), Tales Fonseca Tranin, de suposto envolvimento com organização criminosa. Ele responde, atualmente, como titular da 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rio Branco.

SEXTA-FEIRA

Mulher morre ao ser atropelada por carreta na BR-364; corpo ficou dilacerado

Uma mulher de identidade não revelada morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (13), na BR-364, entre os município de Feijó e Tarauacá, no interior do Acre.

Temperaturas vão cair: Friale anuncia chegada de nova onda polar e chuvas; confira

Uma onda polar deve chegar neste domingo, 15 de setembro no Acre. A previsão é do meteorologista Davi Friale.