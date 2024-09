Temperaturas vão cair: Friale anuncia chegada de nova onda polar e chuvas; confira

Uma onda polar deve chegar neste domingo, 15 de setembro no Acre. A previsão é do meteorologista Davi Friale.

Ele lembra que não será uma típica friagem, mas a temperatura ficará amena, principalmente durante a noite, até o amanhecer de terça-feira próxima.

“Os primeiros ventos dessa onda polar – a décima sétima deste ano – chegarão ao leste e sul do Acre, nas primeiras horas de domingo, devendo provocar chuvas na maioria dos municípios acreanos. Em alguns pontos, as chuvas poderão ser fortes e acompanhadas de raios e ventanias, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá”, disse.

Ainda segundo a previsão, o tempo ficará bastante ventilado e a temperatura, principalmente durante a noite, ficará amena.

Já no Vale do Juruá, a incursão dessa onda polar será mínima, mas poderá provocar muita chuva, porém, de foma pontual.

A melhor previsão é de que deverá chover, também, nas planícies da Bolívia, apagando os incêndios que têm ocorrido, cuja fumaça é trazida para o Acre pelos ventos que de lá sopram quando chegam as ondas polares.

