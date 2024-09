Thiago Fragoso se explica após fala polêmica: “Quem me conhece…”

“Não vou ficar dando espaço para isso. Quem me conhece… comecei esse troço na década de 1990, não foi ontem. Enfim, não vou perder meu tempo enchendo linguiça de outras coisas que eu acho que pouco importa”, explicou o ator, em entrevista à Quem.

Por fim, ele falou sobre o seu trabalho na televisão. “Gente, pelo amor de Deus, analisa a minha trajetória, a minha carreira. O engraçado é o seguinte: essa peça que eu estou fazendo agora é uma metáfora sobre essa mudança do homem, sobre o fim desse homem antigo e machista, que é tudo o que eu acredito e trago na minha vida”, encerrou.

Thiago Fragoso reclama da falta de papéis para “héteros brancos” na TV

Thiago Fragoso, que não possui contrato fixo com a Globo desde o ano passado, desabafou sobre a escassez de oportunidades tanto na TV quanto no streaming. O ator, atualmente com 42 anos, confessou que tem encontrado obstáculos para conseguir novos trabalhos devido a suas características, que anteriormente o destacaram como galã.

“Em cada novela ou série, eu tenho a chance de fazer um personagem. Ou sou eu, ou o Jonas Bloch, ou o Herson Capri, ou o namorado da Larissa Manoela [André Luiz Frambach], que também é loiro de olhos azuis. Entrou um não pode mais ter homem hétero, branco. Estamos vendo esse questionamento pela mudança do status quo. Eu tenho uma chance por novela”, disse o ator em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

O artista está fora dos folhetins desde o fim de Travessia (2022) e analisou a atual situação do mercado audiovisual brasileiro. “Esse ano deu uma esfriada barra pesada, tiraram completamente os investimentos. A gente precisa estar na batalha todos os dias”.