A atriz Andréia Fetter Zambrano, eterna Miss Rio Grande do Sul 1985, morreu aos 61 anos por conta de um câncer. Ela, que foi capa da Playboy na década de 90, estava internada em um hospital de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A notícia repercutiu nesta quinta-feira (19), dia em que será coroada a Miss Universe Brasil 2024.

O corpo de Andréia, que, atualmente, era diretora do Theatro Guarany, foi velado e cremado ainda na quarta-feira (18). A informação foi confirmada pela associação de amigos da instituição. Andréia representou o Rio Grande do Sul no Miss Brasil 1985, ficando em quinto lugar no concurso que era comandado por Silvio Santos à época. Além disso, em 1990, ela foi capa da revista Playboy. Além de fazer novelas na extinta TV Manchete, Andréia participou de programas comandados por Jô Soares na Globo e no SBT.