Trabalhador surta, dispara tiros na própria residência e ameaça operários de obra vizinha

O motorista de ônibus Antônio Ademir Sabino de Andrade, 53 anos, foi preso na noite desta sexta-feira (13), após ameaçar funcionários de uma obra em construção com uma arma de fogo e efetuar vários disparos dentro de sua residência, localizada no km 2 da Estrada do Quixadá, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio estava em casa ingerindo bebidas alcoólicas quando sofreu um surto. Ele pegou uma garrucha, entrou em sua caminhonete e foi até a obra ao lado de sua residência. Lá, ele desceu do veículo e apontou a arma para a cabeça dos trabalhadores.

Após ameaçar os funcionários, Antônio retornou à sua casa. Ainda descontrolado, pegou uma espingarda e efetuou dois disparos para o alto e três contra o portão.

Diversas guarnições da Polícia Militar foram acionadas e isolaram a área. Após quase três horas de tentativas de negociação, e temendo que ele pudesse ter feito reféns, a esposa de Antônio chegou ao local, falou com ele por telefone, e o motorista decidiu se entregar à Polícia Militar.

Na residência, a polícia apreendeu a garrucha usada nas ameaças contra os trabalhadores, além de duas espingardas com munições calibres 32 e 22.

Diante dos fatos, Antônio Ademir recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com as armas, à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. As vítimas registraram boletim de ocorrência na delegacia.

Moradores da região relataram à reportagem que não é a primeira vez que Antônio age dessa forma e que ele costuma surtar sempre que ingere bebidas alcoólicas.