Tribunal do crime: mais um envolvido em tentativa de assassinato é preso

Nesta semana, a Polícia Civil do Acre prendeu o terceiro envolvido em um crime de tentativa de assassinato ocorrido no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima, Erineldo de Almeida Araújo, de 36 anos, foi atacada na noite de 2 de janeiro de 2024, no bairro Recanto dos Buritis.

A vítima, que morava no no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, foi forçado a abandonar sua moradia após ser acusado de integrar um grupo criminoso rival aos que dominam o local.

Buscando refúgio no bairro Recanto dos Buritis, ele foi reconhecido por faccionados, que o mantiveram em cárcere privado por horas. Durante o período em que foi julgado no chamado “tribunal do crime”, a vítima teve sua execução decretada.

A vítima foi obrigada a entrar em um veículo com três criminosos, sendo levada para o local onde seria executada. Contudo, em um momento de descuido dos criminosos, Erineldo conseguiu escapar, saltando do carro em movimento.

Durante a fuga, um dos criminosos disparou contra ele, atingindo-o na região da face. Mesmo ferido, Erineldo correu até a casa de um morador da área, que lhe ofereceu abrigo e acionou a polícia e o socorro médico.

A polícia apurou os fatos e identificou todos os autores envolvidos, tanto diretos quanto indiretos.

Entre os criminosos já presos estão Adão Oliveira dos Santos e Edirlan dos Santos Lima. Na operação desta semana, Feliciano da Silva Monteiro, o terceiro suspeito, foi capturado. Agora, resta apenas a prisão do quarto envolvido no crime, Laurisley Fidelis Mariano, conhecido pelo apelido de “Arascaeta”, que permanece foragido.

A Polícia Civil segue com as investigações e diligências para localizar e prender o último criminoso.

VEJA O MOMENTO DA PRISÃO: