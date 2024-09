Twitter não voltou: Alexandre de Moraes diz que Musk não cumpriu ordens

Vale lembrar que, no último dia 13, a Justiça Federal ordenou a transferência de R$ 18,3 milhões da empresa Starlink, que tem Musk como um de seus sócios, para os cofres públicos, para quitar as dívidas referentes ao descumprimento de ordens do STF. No entanto, a rede social ainda não determinou um representante legal no país, uma das principais exigências para seguir oferecendo o serviço no Brasil.