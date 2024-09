Última noite da Feira das Flores promete movimento no centro de Rio Branco neste domingo

A Praça da Revolução, em Rio Branco, está sendo palco da Feira das Flores, um evento especial que celebra a chegada da primavera e, principalmente, o empreendedorismo feminino. O encerramento da feira será no final deste domingo (29).

Realizada pela Sala do Empreendedor, em parceria com a Associação Elas Fazem Acontecer e a Prefeitura de Rio Branco, a feira conta com a participação de mais de 40 empreendedoras que levam uma variedade de produtos, desde artesanato local e moda até doces e comidas típicas.

Além de ser uma excelente oportunidade para apoiar pequenos negócios liderados por mulheres, a feira também oferece diversas atividades para o público.

As crianças podem se divertir com brincadeiras organizadas especialmente para elas, enquanto adultos têm acesso a serviços de saúde gratuitos.

O evento, que começou há alguns dias, se encerra neste domingo (29).

A Feira das Flores não é apenas uma vitrine para o talento e criatividade das mulheres empreendedoras da região, mas também um espaço de resistência e empoderamento.

Cartesã e vendedora presente reflete o compromisso dessas mulheres em fazer acontecer, mesmo em tempos desafiadores.

Assista os vídeos: