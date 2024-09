“Vamos viver com medo”: mulher relata momentos com maníaco sexual

Laryssa Deckmann, vítima de agressões brutais e tentativa de estupro, dentro da própria casa, ao lado da filha de 4 anos, retalou como foi vivenciar o crime e como ela e a criança estão no presente momento, no Podcast “Que crime é esse?”. O criminoso, identificado como o vizinho das vítimas, de 24 anos, já havia sido preso por crimes sexuais, quando manteve uma jovem encarcerada por cerca de 12 horas.

Laryssa relatou que morava no litoral gaúcho e se mudou para Sorriso (MT), há cerca de um ano, após o marido receber uma oferta de emprego. Ela disse ainda que, antes do crime, havia decidido “dar uma pausa” na vida profissional para cuidar da filha, de 4 anos. “Era uma vida comum, com os afazeres de casa”, relatou.

A mulher relatou que no dia 23 de agosto, em uma sexta-feira, o marido havia saído para trabalhar, perto das 19h. Pouco tempo depois ela disse que viu a imagem de um homem e pensou que era seu esposo, que havia voltado para pegar algo, e voltou a dormir.

