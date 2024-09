Vasco pretende ir à Justiça contra troca de datas da Copa do Brasil

Nos últimos dias, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Marcelo Sant’Ana se manifestaram contra as alterações divulgadas pela CBF. A proposta havia partido de um pedido do Atlético-MG, que provavelmente terá jogadores convocados na Data Fifa, sendo que o Vasco já havia recusado a solicitação formal da entidade para mudar o dia do segundo jogo da semifinal.