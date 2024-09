Vice-governadora Mailza Assis vistoria reforma da unidade de saúde do Jordão

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, esteve em vistoria no andamento da reforma da Unidade Mista de Saúde, Dr. Márcio Rogério Camargo, no Jordão, neste sábado, 28.

A obra é realizada pelo governo do Acre para melhorar os serviços de saúde no município, que sofreu com a maior enchente de sua história em 2024. Aproximadamente 80% da cidade ficou alagada, com cerca de 5 mil moradores diretamente afetados pela cheia do Rio Tarauacá.

A unidade beneficia mais de 5 mil pessoas da região com serviços de urgência, sala de enfermagem, internação, curativos, vacinação, sala de observação, farmácia, pré-natal e sala de parto.

O deputado federal Zezinho Barbary, e o secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, também acompanharam a visita.

“Estamos reformando mais que um prédio de concreto, estamos proporcionando um ambiente para salvar vidas e garantir atendimento naquilo que eu e o governador Gladson Cameli mais prezamos, que é a saúde pública. Breve estaremos aqui para a entrega” afirmou a vice-governadora.

O governo do Acre já investiu cerca de R$ 1,8 milhão para saúde no Jordão após a alagação.

Uma mesa de parto avaliada em R$ 30 mil e outros equipamentos já estão em uso, ajudando a equipe no atendimento.

O deputado federal Zezinho Barbary falou da importância dos investimentos. “O governo do Acre está comprometido com a saúde de Jordão. Essa nova mesa de parto, por exemplo, já oferece, atendimento seguro às gestantes. Investimento essencial para garantir que nossas mães tenham um suporte adequado nesse momento tão esperado. Estamos lidando com vidas, e juntos, avançamos em levar bem-estar” afirmou

A gerente-geral da Unidade de Saúde, Sanaira Farias de Oliveira, expressou sua gratidão pelo olhar do Estado ao Jordão. “Momento de esperança para todos nós. Os novos equipamentos e reformas realizadas são a prova de que a saúde é uma prioridade. A gente busca atender toda essa região dando segmento a todas as necessidades que os pacientes precisam. Com esse suporte, conseguiremos atender com mais qualidade e eficiência nossos pacientes,” concluiu Sanaira.