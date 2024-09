Uma confusão foi registrada do lado de fora do debate, que acontece nesta segunda-feira (16), na sede da TV Norte, afiliada do SBT no Acre.

A militância dos partidos estão do lado de fora da sede, aguardando a saída dos candidatos do debate.

Em um vídeo, é possível ver dois homens brigando e diversas pessoas tentando separar os dois apoiadores dos candidatos. Não se sabe a identidade dos homens e nem o que causou a confusão.

VEJA O VÍDEO: