Vídeo: assista Deolane Bezerra sendo presa novamente

A Justiça revogou a prisão domiciliar de Deolane Bezerra e a influenciadora voltou para a penitenciária. A influenciadora chegou foi ao Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, no começo da tarde desta terça-feira (10/9), para assinar os termos da prisão e, no local, foi informada da revogação.

Um vídeo, publicado pelo jornalista Ricardo Antunes, mostra o exato momento em que a advogada é levada pelos policiais. Assista abaixo.

De acordo com informações da TV Globo, o motivo da revogação foi o descumprimento de duas medidas cautelares impostas pelo judiciário. Pelas regras, a advogada não podia se pronunciar publicamente sobre o processo por meio de redes sociais, imprensa e outros meios de comunicação.

No entanto, logo depois de deixar o presídio na segunda-feira (9/9), Deolane pegou um microfone e fez uma manifestação contra a sua prisão. Além disso, ela publicou uma foto amordaçada nas redes sociais, dando a entender que havia sido censurada.

“Abuso de autoridade do Estado de Pernambuco. Não há nenhuma prova sequer contra mim. Isso é uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado Paulo Gondim. Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, disparou ela.

Além de ter sido proibida de falar com a imprensa, a Justiça determinou que Deolane fosse monitorada com tornozeleira eletrônica, que comparecesse quando fosse intimada e não mantivesse contato com os outros investigados.

Ainda segundo a TV Globo, Deolane Bezerra fará o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro.

Advogado falou sobre a possibilidade de volta de Deolane à cadeia

Após toda a situação envolvendo as falas e postagens de Deolane, muitos internautas ficaram na dúvida se havia a possibilidade da influencer voltar à penitenciária por conta de seu comportamento. A coluna Fábia Oliveira, então, conversou com o advogado Yuri Marques Peçanha para entender o que poderia acontecer com a influenciadora.

“O retorno de Deolane à prisão é, sim, possível. A prisão domiciliar veio acompanhada de algumas medidas cautelares e elas devem ser cumpridas de forma rigorosa. O habeas corpus dela pode ser revogado, mas é preciso entender que o descumprimento das ordens do juízo precisa ser avaliado no caso concreto, não é uma equação matemática”, afirmou o especialista.

E completou: “O caso da Deolane é muito singular, é permeado por um imenso envolvimento do público e da mídia. O contato com a imprensa assim que deixou a colônia penal pode acarretar uma decisão desfavorável por parte do delegado. A acusação sobre eventual ‘abuso de autoridade’ também pode influenciar no caso. A priori, Deolane não poderia fazer qualquer menção à investigação, sucinta ou não”, explicou Yuri Marques Peçanha.

No fim do bate-papo, o advogado ainda esclareceu como isso poderia afetar o futuro da ex-Fazenda: “No cenário atual, é preciso pontuar que o foco dado pelos fãs e pela imprensa pode ser positivo para a investigada, da mesma forma que pode ser extremamente danoso para seu destino no sistema”, analisou ele.