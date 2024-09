VÍDEO: Cão da raça Pitbull ataca policial e só larga após ser morto a tiros

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (16/09), mostra um policial sendo atacado por um cão da raça Pitbull enquanto foi atender uma ocorrência de ameaça com arma branca. O caso aconteceu em San Sebastian, na Espanha.

Conforme informações, o policial teria ido até o local acionado por uma mulher e outras pessoas que estavam sendo ameaçadas com uma faca por um homem de 39 anos, irmão da denunciante.

Logo após chegar ao local, o homem ameaçou os policiais e ordenou que o cão avançasse em direção à autoridade policial.

No vídeo em questão, é possível ver o momento em que o policial tenta imobilizar o animal que está mordendo seu braço, mas não tem sucesso enquanto o homem que estaria ameaçando as pessoas, começa a incitar o cão para continuar atacando. Em determinado momento, o policial realiza um disparo e o cachorro cai no chão.

Veja vídeo: