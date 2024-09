Vídeo: fãs soltam fogos na porta da cadeia após a soltura de Deolane

Os fãs de Deolane Bezerra foram à loucura com a informação de que a influencer foi liberada da prisão após dormir duas noites no local. De acordo com a Coluna Paulo Cappelli, do Metrópoles, ela foi solta nesta sexta-feira (6/9).

Um vídeo, publicado pelo perfil Alfinetei Teen, mostra que diversas pessoas soltam fogos de artifício na porta da penitenciária em que Deolane está. Além disso, eles gritam de felicidade.