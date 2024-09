Um incêndio de grandes proporções foi registrado na manhã desta segunda-feira (2), ao lado dos prédios da reitoria do Instituto Federal do Acre (Ifac) e da Controladoria Geral da União (CGU), na Via Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Os funcionários do Ifac tiveram que ser liberados por conta da quantidade de fumaça e fogo na região.

