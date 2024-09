VÍDEO: Incêndio criminoso atinge rodovia que liga Plácido de Castro à Acrelândia

Um incêndio de grandes proporções atingiu a rodovia AC-475, que liga os municípios de Plácido de Castro e Acrelândia, causando danos graves à vegetação e cercas ao longo do caminho, o que resultou em um alerta à população sobre o risco de encontrar gado solto na estrada. O fogo, de origem criminosa, se espalhou rapidamente, impulsionado pelo vento forte, tornando a situação ainda mais perigosa para quem transita pelo local, especialmente à noite.

Em um vídeo gravado por uma das pessoas que tentava controlar as chamas, a gravidade do incêndio é evidente. “Tá complicado, muito fogo, tá todo mundo aqui trabalhando, fogo desproporcional e muito vento”, relata. Apesar do esforço dos moradores, o Corpo de Bombeiros não foi visto no vídeo, o que reforça a urgência de ações preventivas na área.

A estrada entre o Parque Ecológico e a ponte sobre o Igarapé Visionário se encontra particularmente vulnerável, e os motoristas são aconselhados a redobrar a atenção, especialmente durante a noite, devido à presença de gado na pista causado pela destruição das cercas.

Veja o vídeo: