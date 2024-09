Vídeo mostra Gladson adesivando carro com propaganda do Bocalom; assista

O governador Gladson Cameli foi recentemente filmado em um momento de forte apoio à chapa Bocalom/Alysson. No vídeo divulgado, Cameli aparece adesivando um carro com a propaganda da chapa, acompanhado de um sorriso e acenos para a câmera.

O ato ocorreu em um evento de campanha, destacando o envolvimento pessoal do governador na corrida eleitoral.

Cameli, que já havia anunciado seu apoio à chapa Bocalom/Alysson, mostrou-se ativo na promoção da candidatura, o que foi registrado em detalhes no vídeo. O governador foi visto aplicando adesivo com o nome e número dos candidatos em um veículo, uma ação que reforça seu compromisso com a campanha.

O vídeo também gerou interesse entre os eleitores e na mídia, evidenciando a mobilização da campanha para atrair mais votos e apoio popular.

A ação do governador ilustra a estratégia da campanha em criar uma presença visível e entusiástica, aproveitando o envolvimento de figuras políticas proeminentes para mobilizar a base de apoio e aumentar a visibilidade dos candidatos.

Veja o vídeo: