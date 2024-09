Um vídeo que circula nas redes sociais mostra duas mulheres brigando em frente ao Banco do Brasil, próximo a Praça 25 de Setembro, no Centro de Sena Madureira, no interior do Acre.

No vídeo é possível ver as duas mulheres brigando, com puxões de cabelo. A briga só finalizou quando um agente da Polícia Militar do Acre (PMAC), que estava indo ao banco, interviu e separou as duas mulheres.

VEJA O VÍDEO: