Vídeo: Travis Scott curte festa secreta com Orochi e Veigh no RJ

Travis Scott é uma das principais atrações do Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira (13/9). O rapper já está na cidade maravilhosa e após jantar no Leblon nessa quinta-feira (12/9), ele e parte do seu time curtiram a noite carioca em um lugar secreto juntamente com Orochi, Veigh e Dennis.

“Orochi convocou”, escreveu Dennis em seu Instagram ao repostar um vídeo do rapper. Um vídeo da festa em que o rapper cantando sua canção Goosebumps, um feat com Kendrick Lamar, viralizou nas redes sociais.

Na gravação, enquanto o rapper canta a música, o público começou a cantar o remix em português da canção, feita por MC Maneirinho, intitulada Tu Vai Mamar Depois do Baile.