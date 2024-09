VII Mostra Sesc de Cinema divulga vencedores com representante do Acre

A Mostra Sesc de Cinema, uma das principais iniciativas de promoção do cinema independente no Brasil, anunciou nesta quarta-feira (18), os vencedores da sua sétima edição. Foram selecionados 33 filmes (27 curtas, 2 médias e 4 longas), que comporão a mostra nacional, sendo 10 referentes ao Panorama Infanto-Juvenil.

O evento de premiação será realizado no mês de novembro, em Belém (PA), com exibição das produções vencedoras. O filme acreano “Velande”, dos diretores Tiago Melo, Letícia Mamede e Altino Machado foi escolhido na categoria Panorama Brasil, já a produção Clementino: Filho da Selva, foi selecionado no Panorama Acre.

Nesta edição, foram registradas 1.301 inscrições e selecionados 259 filmes para exibição, entre mostras estaduais, regional e nacional. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por especialistas convidados e profissionais do Sesc. A mostra concederá prêmios em um valor total de até R$280 mil em licenciamentos. A exibição das obras vai ocorrer em espaços do Sesc de vários estados.

Sobre os filmes acreanos

Velande conta a história de Velande Desinord, mãe de 5 filhos que migrou sozinha para o Brasil após o terremoto que assolou o Haiti em 2012. Chegar ao país não é o ponto final de seu caminho, para viver no novo país, ela precisa enfrentar uma realidade de dificuldade e de luta que é compartilhada pelos 143 mil haitianos que vivem hoje no Brasil.

Já o vídeo documentário “Clementino, Filho da Selva” fala da vida do grafiteiro e artista acreano. A realização está disponível gratuitamente no Youtube.