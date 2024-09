Worlds de 2024 de LoL: veja tabela e jogos do Mundial

O Worlds 2024 de LoL é o campeonato mundial de League of Legends, realizado de 25 de setembro a 2 de novembro, na Alemanha, na França e no Reino Unido, com a participação de 20 times, entre eles a brasileira paiN Gaming, campeã do 2º Split do CBLOL 2024. Confira, nesta publicação, onde assistir, a tabela atualizada, os jogos, os resultados, os times participantes e o formato do Worlds 2024 de LoL.