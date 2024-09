Xuxa Meneghel abriu a semana com uma novidade especial. Após oito anos longe da música, a Rainha dos Baixinhos está de volta com um álbum de inéditas, o Raridades X. O projeto chega às plataformas digitais no dia 24 de setembro.

O anúncio foi feito na noite desta segunda-feira (9/9) com um vídeo emocionante. As imagens mostram a artista assinando o contrato com a gravadora com um beijo de batom. Xuxa também recebeu uma placa em homenagem aos 10 bilhões de plays que acumula nos streamings. "Que saudades que eu estava de você @somlivre. Estou de volta e em breve muitas novidades, conto logo logo", escreveu como legenda da publicação no Instagram. Nos comentários, seguidores celebraram a novidade. "A indústria musical infantil está de volta", escreveu um perfil. "Essa nave vai voar novamente, né?!", brincou outro usuário, em referência ao programa Planeta X. Recentemente, Xuxa assinou outro contrato, desta vez com a TV Globo, após 10 anos longe da emissora. Ela terá seu próprio quadro no Fantástico em 2025.