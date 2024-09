Yasmin Brunet fala sobre possibilidade de volta com Gabriel Medina

Nesta segunda-feira (2/9), Yasmin Brunet falou sobre a possibilidade de volta com Gabriel Medina, com quem foi conviveu por quase dois anos. Os dois anunciaram a separação em janeiro de 2022, depois de protagonizarem algumas polêmicas, principalmente com a mãe do atleta, Simone Medina.

“[Certeza] absoluta. Principalmente pelo jeito que terminou. Eu não sei até hoje o porquê, mas foi olhando pro chão. Ele não conseguia nem de olhar na minha cara”, explicou no De Frente com Blogueirinha.

A polêmica em torno de retomarem o casamento começou depois de Medina curtir uma publicação de Yasmin nas redes sociais e, fãs do casal, especularem que eles estariam ensaiando um retorno.

“Eu não acho que ele tenha curtido isso. Ele não é bloqueado, a gente não se segue. Nesse caso, tudo é não”, comentou a modelo sobre a reação de Gabriel.

Blogueirinha ainda quis saber sobre a treta que a filha de Luiza Brunet teria arrumado em 2021, quando integrava a equipe técnica do surfista e foi proibida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de acompanhá-lo nos jogos de Tóquio. A medida foi tomada pelo órgão por conta da pandemia. Os competidores foram autorizados a levarem apenas uma pessoa.

“Não me arrependo em momento algum [de ter reivindicado]. Acho que eu estava certa e, naquele momento, eu tinha que acompanhá-lo. Naquele momento eu sabia que seria importante, eu sabia o que estava acontecendo”, esclareceu.

Em fevereiro do ano passado, Medina também se manifestou sobre o término. “De fora, você vê minha vida, uma vida perfeita. Mas eu sou humano, sabe? Eu tinha uma linda esposa, mas no fim não funcionou”, falou para o UOL Esportes.