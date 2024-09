Yasmin Brunet revela ter flagrado Vanessa Lopes com Gabriel Medina

Na noite dessa segunda-feira (2/9) Yasmin Brunet fez algumas revelações sobre a relação com Gabriel Medina, com quem foi casada por quase dois anos, no De Frente com Blogueirinha, transmitido pelo YouTube. “Eu vi”, disse sobre flagrar Vanessa Lopes com o surfista.

“Assim que terminou meu relacionamento, eu estava muito magoada. Uma semana depois, ele estava ficando com ela em um lugar público e eu vi. Ela não tinha nada a ver com isso”, detalhou.

Yasmin continuou: “Eu queria conversar com ela sobre isso, para falar que eu tinha enxergado meu erro absurdo de tentar colocar a culpa em uma pessoa que não tem nada a ver com a situação. E amava muito a pessoa ainda”.

A modelo declarou que, atualmente, convive com Vanessa e o pormenor ficou para trás, desde que estiveram confinadas na última edição do Big Brother Brasil. “Agora estou ótima com a Vanessa. Gosto dela. Na casa, tive a oportunidade de conhecer. Depois que a gente saiu, a gente se encontrou várias vezes e eu falei: ‘Que raiva que eu não te conheci antes’. Acho que ela tem amizade forte com essa pessoa e não queria se comprometer”, esclareceu.

A filha de Luiza Brunet completou: “Ela se preocupa muito em magoar as pessoas. Eu não queria lado nenhum, queria esclarecer. A gente se encontrou depois, ela segurou na minha mão e pediu desculpas por não ter me ouvido e perguntou se eu queria falar agora. Disse que não. Já foi, nem me lembro mais”.