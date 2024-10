Dono de carro parece ter alergia à oficina. Não gosta de ter de levar o seu automóvel à mecânica, nem quando é revisão. Então, prefere sempre aqueles usados que quase não precisam de manutenção.

Separamos 10 modelos que têm fama de dar pouca ou nenhuma dor de cabeça ao proprietário. Claro que como todo veículo de segunda mão é preciso ver se o antigo dono manteve essa reputação.

Veja agora 10 carros usados que quase não precisam de manutenção e basicamente vão te fazer matar as saudades do mecânico só em revisões preventivas.

1. Honda Fit

A fabricante japonesa por si só já tem fama de fazer carros que quase não precisam de manutenção, e o Fit é um desses usados. Quem tem – ou teve – o monovolume não abre mão do modelo (e hoje sofre com a saída de linha do compacto, cuja produção foi encerrada em 2021).

Seja em qualquer uma das três gerações, com motor 1.4 ou 1.5, o Honda Fit é daqueles carros confiáveis e com imagem de inquebráveis. Só fique de olho em possíveis folgas nas válvulas e nos componentes da suspensão – o Fit tem aquela calibragem bastante dura e costuma sofrer no asfalto brasileiro.

2. Fiat Palio Fire

O nome Fire passou a denominar as versões mais “defasadas” do Palio a cada reestilização, o que confere ao hatch um caráter bastante simples. Porém, desde a primeira geração (lá de 1996) que o carro da marca italiana tem fama de robustez e está entre os usados que quase não precisam de manutenção.

No caso do Palio só observe o corpo de borboleta, o estado das bobinas de ignição e o desgaste das bielas do sistema.

3. Toyota Etios

O Etios jamais agradou no estilo, só que na mecânica não há quase do que reclamar. O compacto manteve a boa qualidade mecânica e de construção de outros carros da Toyota para ser um usado que quase não precisa de manutenção.

Vendido de 2012 a 2022, em versões hatch e sedã, o modelo costuma parar pouco na oficina, seja com motor 1.3 ou 1.5. Um defeito que pode perturbar o sono é no sistema de embreagem.

4. Nissan March

Mais um carro de marca japonesa com fama entre os usados que quase não precisam de manutenção. O hatch, além disso, ainda tem reputação de revisões com preço competitivo na rede autorizada.

O March foi vendido no Brasil com motores 1.0 e 1.6. Fique atento apenas a problemas que podem aparecer no conjunto da embreagem e no trambulador do câmbio.

5. Volkswagen Gol

Parte considerável do sucesso que fez o Gol ser o veiculo mais vendido do país por quase 30 anos está na sua robustez. Mesmo nas últimas fases, o compacto continua com fama de carro valente e que quase não precisa de manutenção.

Ainda mais se formos considerar o G3 vendido por quase toda a década de 2010. E a segunda geração que passou a usar a plataforma do Fox.

O motor 1.0 EA 111 o que tem de veterano, tem de manutenção descomplicada. Só fique atento quando esse propulsor ganhou o sobrenome VHT, que apresentava problemas de lubrificação.

6. Chevrolet Onix

A General Motors meio que tentou repetir a receita do Gol e deu certo. O Chevrolet Onix começou sua trajetória no Brasil com os conhecidos motores Família I, baixo custo de manutenção e que quase não precisam ir para o conserto.

Não surpreende que o hatch foi o mais emplacado do Brasil por cinco anos. E que continue nas primeiras posições do ranking de vendas. Só fique ligado em problemas mais persistentes no atuador de embreagem.

7. Hyundai HB20

O compacto chegou ao Brasil não só com design ousado. Mesmo com uma variada gama de motores e versões, o HB se estabeleceu no mercado pelo aspecto mecânico.

Revisões com preços baixos e projeto acertado na manutenção descomplicada, hoje é um dos carros usados que quase não precisam ir para a oficina. De mais frequente mesmo, trepidação excessiva nos pedais do freio.

8. Renault Sandero

Quando lançou o Sandero no Brasil, em 2007, a Renault bateu na tecla da manutenção simples e barata, a exemplo do Logan, com quem compartilha a base. Mesmo no segmento de usados, o hatch compacto mantém essa reputação, seja com motor 1.0 ou 1.6.

De qualquer forma, vale ter uma atenção a mais com os propulsores 16V, cujas correias costumam apresentar desgaste precoce.

9. Fiat Strada

A picape tem a fama de pau para toda obra também pelo fato de ser um dos carros que quase não precisam de manutenção. Isso mesmo ao longo de quase 30 anos e com uma infinidade de conjuntos mecânicos.

A picape tem acerto de suspensão robusto e nível de construção que não exige tantas revisões além das preventivas. Porém, é sempre bom observar a embreagem e possíveis vazamentos no cilindro mestre. Em unidades equipadas com o motor 1.8 da GM verifique o corpo de borboleta.

10. Toyota Corolla

O Corolla não poderia ficar de fora de uma lista de carros usados que quase não precisam de manutenção. Tamanha confiabilidade mecânica acompanha o modelo pelo menos desde 1998, quando o sedã começou a ser produzido no Brasil.

Os motores 1.8 e 2.0 são elogiados pela durabilidade e ajudam nessa imagem de carro inquebrável que o Corolla construiu ao longo dos anos. Fora o fato que tradicionalmente donos do sedã são zelosos nas revisões, o que aumentam as chances de conseguir um carro usado que quase não precisa de manutenção.

Nesta geração atual do Corolla, todavia, fique ligado nos rolamentos dianteiros.

