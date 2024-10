10 momentos que mostram porquê o Mr. Olympia 2024 foi o maior da história

O Mr. Olympia 2024 superou todas as expectativas e entregou momentos inesquecíveis que moldaram o futuro do fisiculturismo. Confira os 10 momentos que garantiram o status histórico deste evento.

Os momentos que mostram porquê o Mr. Olympia 2024 foi o maior da história

A competição, realizada em um cenário de disputas emocionantes e despedidas icônicas, ficará marcada como uma das edições mais impactantes já vistas.

A aposentadoria de Chris Bumstead após seu 6º título

O maior nome da categoria Classic Physique, Chris Bumstead (Cbum), deu adeus aos palcos após conquistar seu sexto título consecutivo.

Bumstead deixa um legado insuperável na Classic, mas sua aposentadoria abre espaço para uma nova era na categoria.

Samson Dauda destronando dois campeões ativos

A Open Bodybuilding foi palco de um feito que, segundo o comentarista Terrick El Guindy, nunca havia acontecido na história: um atleta vencer e superar dois campeões ainda em atividade.

Samson Dauda brilhou ao conquistar o título, deixando para trás Derek Lunsford e Hadi Choopan, dois dos nomes mais temidos da categoria. O desempenho de Dauda marcou sua consagração definitiva entre os gigantes do esporte.

Cidney Gillon se aposenta após 8 títulos na Figure

Depois de oito títulos consecutivos, Gillon sai do esporte como uma das atletas mais dominantes da história do Mr. Olympia, elevando os padrões da categoria e deixando um legado difícil de superar.

Isa Pereira Nunes quebra o domínio de Francielle Mattos na Wellness

Cbum pela primeira vez não teve vitória unânime pelos juízes

O canadense se despediu como uma verdadeira lenda, mas não sem polêmica: pela primeira vez, sua vitória não foi unânime entre os juízes.

A maior premiação da história da Open

Os competidores da categoria Open não lutaram apenas por glória, mas também por uma premiação histórica, a maior já oferecida em uma edição do Mr. Olympia.

Esse aumento de valores reafirma a importância crescente do evento e a valorização dos atletas que chegam ao topo.

Anéis para os campeões da Open como reconhecimento

Além dos troféus e prêmios em dinheiro, a organização entregou anéis exclusivos aos campeões da Open Bodybuilding, um símbolo de reconhecimento pela conquista.

A iniciativa trouxe um novo nível de prestígio à competição e adicionou um toque especial à premiação.

Recorde de brasileiros no Mr. Olympia 2024

A presença brasileira foi marcante como nunca antes. Com um número recorde de atletas competindo em diversas categorias, o Brasil reforçou seu crescimento e consolidação no cenário internacional do fisiculturismo. O destaque foi Isa Pereira Nunes, mas o país mostrou força coletiva, prometendo ainda mais no futuro.

Primeira vez que um campeão da Open é treinado por uma mulher

A vitória de Samson Dauda também trouxe um fato inédito: pela primeira vez, o campeão da Open foi orientado por uma treinadora mulher.

A presença feminina no topo do treinamento esportivo é um marco e abre portas para que mais mulheres conquistem espaço em uma área tradicionalmente dominada por homens.

Ramon Dino fica fora do Top 3 após uma batalha intensa

Outra surpresa da competição foi a performance de Ramon Dino, que, apesar de um excelente físico, ficou fora do top 3 na Classic Physique.

Ramon era um dos favoritos ao pódio, mas o alto nível de competição e a exigência dos juízes tornaram a disputa ainda mais imprevisível.

Uma nova era começa no fisiculturismo

Com despedidas emocionantes e novas coroações, o Mr. Olympia 2024 foi mais do que um simples evento: foi um divisor de águas.

A saída de grandes nomes como Cbum e Cidney Gillon abre espaço para novas estrelas, enquanto atletas como Samson Dauda e Isa Pereira Nunes começam a escrever suas histórias no topo.