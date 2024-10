11ª Corrida do Servidor acontece em Rio Branco, com participação do governador Gladson Cameli

A 11ª edição da tradicional Corrida do Servidor tomou conta das ruas de Rio Branco neste domingo (27), reunindo servidores públicos estaduais em um evento que celebra a saúde e o bem-estar. Com início às 6h, os participantes saíram do Palácio Rio Branco e seguiram pela Avenida Chico Mendes. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli.

O clima estava nublado e úmido, com tendência a chuva, mas isso não diminuiu a animação dos corredores.

Também haverá a 3ª edição da corrida em Cruzeiro do Sul, que está marcada para o dia 3 de novembro, ampliando a celebração para mais servidores em todo o estado. Com percursos de 5 e 10 km, o evento é acessível a todos os níveis de preparo físico e atraiu uma grande quantidade de participantes. Para a retirada do kit atleta, os inscritos doaram brinquedos, promovendo um gesto de solidariedade entre os servidores.

Embora os resultados ainda não tenham sido divulgados, o evento foi uma celebração da integração e da prática de atividades físicas. A Corrida do Servidor faz parte das ações do Mês do Servidor, organizado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), que também inclui uma variedade de atividades de lazer e bem-estar.

