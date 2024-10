’12 mil euros numa noite’: antes da morte, Liam Payne fez doações milionárias para caridade

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, que faleceu na última quarta-feira (16) após pular do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, realizou uma série de doações significativas pouco antes de sua morte.

Doações para a caridade

De acordo com a revista britânica New Musical Express, Liam realizou várias doações substanciais através da plataforma GoFundMe, que permite arrecadar fundos para pessoas que enfrentam emergências médicas e outros tipos de dificuldades.

Em um vídeo publicado em sua conta no Snapchat, Liam comentou sobre seu desejo de ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. “Existem diversas páginas que permitem apoiar crianças doentes. O valor da doação não importa, seja grande ou pequeno”, disse o artista.

Em apenas uma noite, Payne teria doado 12,7 mil dólares. Destes, mais de dois mil dólares foram destinados a Jack, um norte-americano de 38 anos com câncer em estágio avançado. Outra parcela significativa foi direcionada a sobreviventes de tiroteios em escolas e para Kailyn, uma criança de quatro anos que sofreu um AVC.

O músico – que teve o visto para os Estados Unidos negado – demonstrou interesse em entender melhor o funcionamento da plataforma, sinalizando que gostaria de trabalhar mais de perto com ela no futuro: “Se alguém da GoFundMe quiser entrar em contato comigo para me contar como isso funciona, adoraria saber, mas tenho trabalhado noite após noite para finalizar as doações das pessoas, para que elas possam realizar as operações de que precisam”, concluiu.

Fortuna e herança deixada ao filho

Apesar das dificuldades que enfrentava em sua carreira nos últimos anos, Liam não tinha problemas financeiros. De acordo com dados do Celebrity Net Worth, compartilhados em abril de 2024, o cantor acumulou um patrimônio estimado em 70 milhões de dólares (cerca de R$ 395 milhões).

Seu filho, Bear, de sete anos, fruto de sua relação com a cantora Cheryl Cole, é o principal herdeiro da fortuna. De acordo com o Daily Mail, Bear deverá herdar aproximadamente 36,6 milhões de dólares (cerca de R$ 183,3 milhões), incluindo receitas de música, investimentos e uma mansão localizada em Buckinghamshire, no Reino Unido.

A morte de Liam Payne

Liam Payne faleceu tragicamente após cair do terceiro andar de um hotel no bairro de Palermo, em Buenos Aires. Segundo relatos da imprensa argentina, a polícia foi acionada após denúncias de comportamento agressivo por parte do cantor, que estava sob o efeito de cocaína, crack e outras drogas no organismo, de acordo com exame toxicológico. Quando as autoridades chegaram ao local, confirmaram que Payne já estava sem vida.