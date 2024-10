15 melhores jogos de mundo aberto segundo o Metacritic

Em 2011, a Nintendo publicou o The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, uma versão remasterizada do clássico, para o 3DS. A remasterização manteve as mecânicas e a essência do original de 98, mas trouxe melhorias nos gráficos e na jogabilidade, como a tela sensível ao toque. Atualmente, você pode jogar The Legend of Zelda: Ocarina of Time via Switch Online + Pacote adicional, um serviço pago que custa R$ 262,99 por ano.