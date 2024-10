O filme “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”, estrelado pelos atores Jim Carrey e Kate Winslet, completa 20 anos de estreia em 2024. Marco do gênero de romance, o longa-metragem fala sobre esquecer (literalmente) um amor que não deu certo.

Na trama, a personagem Clementine (Winslet) decide se submeter a um tratamento experimental que retira de sua memória os momentos vividos com o ex (Carrey). Com a descoberta, o rapaz entra em depressão profunda e também se submete ao tratamento.