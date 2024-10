Acre registra quase 500 acidentes e uma morte por animais peçonhentos em um ano, diz boletim

O Boletim Epidemiológico dos acidentes ofídicos no Brasil, do Ministério da Saúde (MS), mostra que em 2023, o Acre registrou 470 casos de acidentes com animais peçonhentos como lagarta, abelha, serpente, aranha e escorpião, que registra o maior número de casos no Brasil.

O Acre registrou também uma morte em 2023 por acidente com animal peçonhento. A incidência de acidentes por 100 mil habitantes é uma das mais altas da região Norte, com 51,83, atrás apenas de Roraima (81,81 por 100 mil hab.) e Pará (59,63 por 100 mil hab.).

A Região Norte apresentou coeficiente de incidência de 51,84/100 mil hab., cerca de 3,4 vezes maior que o coeficiente de incidência brasileiro (15,28 acidentes/100 mil hab.). Os estados que mais notificaram óbitos foram Bahia (24), Pará (17) e Minas Gerais (15). A Região Nordeste notificou mais óbitos (46), seguida pela Região Norte (45).

Dentre as serpentes de importância em saúde, aquelas que mais causaram acidentes e óbitos foram as jararacas (acidentes botrópicos). A quantidade de espécimes, a dentição altamente especializada e a ampla distribuição geográfica explicam a maior quantidade desse tipo de acidente.