Acre registra quase mil focos de queimadas em 10 dias; número é menor do que no ano passado

Nos primeiros 10 dias de outubro, o estado do Acre registrou 805 focos de queimadas, segundo a BDQueimadas, plataforma usada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O número é 17% menor do que o registrado no mesmo período no ano passado, quando registrou 972 focos.

Com a chegada das chuvas, o número de queimadas começou a diminuir. Durante este período, a cidade que mais queimou foi Rio Branco, com 113 focos de incêndios florestais, seguida de Cruzeiro do Sul, com 94 focos, já a cidade de Xapuri, registrou 91 focos.

Após meses de seca e fumaça, o Acre pode voltar a ter chuvas em todo o estado. É o que aponta a previsão do tempo do meteorologista Davi Friale, no site O Tempo Aqui. “Como havíamos previsto, as chuvas começaram a retornar com força em todo Acre, e, assim, decretando o fim da seca e da elevada quantidade de fumaça que tanto assolaram o estado”, disse.