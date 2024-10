Acre tem aumento de casos de SRAG por Covid-19 em idosos, revela Fiocruz; veja boletim

A Fiocruz divulgou nesta quinta-feira (10) um novo boletim InfoGripe, que revela uma tendência de interrupção do crescimento e de diminuição dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Covid-19 em estados da região Centro-Sul.

Contudo, o boletim também apontou um crescimento de SRAG entre os idosos, provavelmente por Covid-19, em alguns estados das regiões Norte e Nordeste – Acre, Pará e Pernambuco.

A análise, que tem com base nos dados inseridos no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) no período de 29 de setembro até o dia 5 de outubro, é referente à Semana Epidemiológica (SE) 40.

“Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos de Sars-CoV-2 (Covid-19) foi de 30%”, disse o boletim.

Além disso, dez capitais – incluindo Rio Branco – apresentaram sinal de crescimento nos casos de SRAG.