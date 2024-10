Acre transfere mais de R$ 50 milhões em impostos arrecadados aos municípios só em setembro; confira

Só em setembro deste ano, o Acre transferiu mais de R$ 50 milhões em impostos arrecadados aos municípios. Os valores foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (9), pela Secretaria de Estado da Fazenda.

O demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual do mês levou em consideração o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fudeb), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA).

Os maiores repasses foram para a capital Rio Branco, que recebeu R$ 3,7 milhões do Fundeb, R$ 15,1 milhões do ICMS e R$ 3,8 milhões do IPVA. Ao todo, as cifras chegaram a mais de R$ 22 milhões.

Seguido de Cruzeiro do Sul, com R$ 1,1 milhões do Fudeb, R$ 4,5 milhões do ICMS e quase R$ 700 mil de IPVA.

Veja os valores totais, por município: