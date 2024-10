Acreano conquista quatro ouros no X European Police & Fire Games, em Portugal

– A competição foi dura, pegada porque todas as provas que eu tive que correr, as provas individuais, todas foram no mesmo dia. Eu corri primeiro os 200 (metros) na parte da manhã. Aí tive um intervalo de uma hora para correr os 100, só deu tempo de trocar o uniforme. Estava dentro da pista ainda quando já anunciaram os 400 e quase que não ia participar. Só eu sabia as dores que estava sentindo ali. No fim, corri os 400, foi uma prova muito pegada mesmo – relata.