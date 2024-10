Acreano que fez chocolate com farinha de mandioca ganha destaque nacional: “Tem fila de espera”

“Ele fez chocolate com farinha de mandioca para deixar crocante, vendeu tudo e tem fila de espera”, é o título da reportagem que traz como destaque o acreano Leandro Brasil, que criou chocolate com farinha de mandioca e transformou o mercado de doces regionais.

O chocolate se chama O Acre Existe e foi feito pela empresa Além do Cacau, uma loja multimarca de chocolates especiais, com unidades em Rio Branco, na capital do Acre, e Foz do Iguaçu, no Paraná.

Leonardo é fisioterapeuta e tem 37 anos e, ao ContilNet, afirmou que a ideia de adicionar farinha de mandioca, para aproveitar a crocância do produto, foi da esposa. “Foi um processo longo até chegarmos ao ponto correto, foi cerca de um ano até acharmos o jeito certo de fazer o produto”.

Além disso, a mistura surgiu com uma referência a um costume de muitas famílias no estado, de comer farinha junto ao leite condensado como sobremesa após as refeições, juntando a crocância de um com o adocicado do outro.

Além do chocolate com a farinha, outros produtos locais como a castanha do Brasil e o cupuaçu estão sendo estudados para integrarem a linha de produtos.

O empresário destaca que existem projetos para que, em poucos anos, toda a produção de seus produtos sejam feitas dentro do estado do Acre, incluindo o cacau, que de acordo com ele, através de parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, será produzido solo acreano dentro de quatro anos, fomentando mais ainda mercado local.