Acreanos se destacam em Goiás na 3ª edição da Farra na Mansão do DJ Calixto; confira os participantes

Os influenciadores digitais Luiz Albuquerque e Cristiano Oliveira, ambos do Acre, estão entre os participantes da terceira edição da Farra na Mansão, evento promovido pelo DJ Calixto, em Alexânia, Goiás. Albuquerque, de Cruzeiro do Sul, participa pela segunda vez e é conhecido por seu conteúdo humorístico e referências ao Acre. Ele acumula 156 mil seguidores nas redes sociais. Já Cristiano Oliveira, que também representa o estado, é seguido por mais de 653 mil pessoas.

Em uma publicação sobre Albuquerque, a produção do evento destacou a popularidade do acreano: “Diretamente de CRUZEIRO DO SUL – ACRE vem aí pela segunda vez o mais votado da última edição na repescagem pelo público da Farra na Mansão 2024 @albuquer7, conhecido por seus conteúdos de humor e que vem aí com mais de 156k de seguidores pra causar muito”.

A Farra na Mansão, realizada entre os dias 27 e 31 de outubro, reúne 30 participantes para criar conteúdo e interagir com o público durante os quatro dias do evento. Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, Albuquerque comentou sobre a expectativa de sua segunda participação no projeto.

Douglas Richer: Como está sendo a experiência de participar novamente da Farra na Mansão do Calixto, e o que você mais espera dessa temporada?

Albuquerque: Sempre muito bom poder falar do Acre pra um público de fora do nosso estado e mostrar que aqui também tem belezas e muito conteúdo pra internet.

Douglas Richer: Quais conteúdos você planeja criar durante a estadia na mansão?

Albuquerque: Pretendo manter o nicho de humor e focado no Acre também, como sempre faço.

Douglas Richer: Acredita que essa participação trará novas oportunidades para o seu trabalho?

Albuquerque: Nesses eventos acontece o que chamamos de networking, que são conexões com criadores de conteúdo de outros lugares. Nessas ocasiões as oportunidades sempre aparecem e a gente tem que estar lá para agarrar.

A Farra na Mansão reforça o potencial dos influenciadores acreanos, que vêm ganhando espaço no cenário nacional, mostrando o Acre para o Brasil e o mundo.

