Acumulado de chuvas ultrapassa o esperado para outubro no Acre, diz Defesa Civil

A Defesa Civil de Rio Branco revelou que o acumulado de chuvas até o momento de outubro já é maior que o previsto para todo o mês na capital acreana. O esperado para o mês era de 149 milímetros, mas até sexta-feira (25), a quantidade ultrapassa 171 milímetros.

Previsão do tempo

O monitoramento feito pelo órgão oficial aponta que deve chover pelos próximos cinco dias. O próximo final de semana deve ter mais chuvas.

Com as próximas chuvas, a tendência do nível do Rio Acre na capital acreana é se elevar. O começo de novembro tem expectativa pela chegada do período de chuvas constantes, o chamado “inverno amazônico”.