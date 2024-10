Acusados da morte do ex-prefeito Gedeon de Barros são ouvidos em audiência na 1ª Vara do Júri Popular

Seis dos sete acusados de envolvimento no assassinato do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon de Barros, ocorrido em março de 2021, em Rio Branco, estão prestando depoimento nesta manhã de quinta-feira (10) na 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca local. Trata-se de audiência de instrução para preparação do julgamento dos acusados, em data ainda não definida. A previsão é que o julgamento seja realizado no primeiro semestre de 2025.

Dos sete acusados, um deles, Antônio Severino de Souza, conhecido como “Pirata”, está foragido e, se não for preso até a data do julgamento, será julgado à revelia. Os acusados que permanecem presos são: Weverton Monteiro Oliveira, João da Silva Cavalcante Junior e Sairo Gonçalves Petrolino. Os outros, Liomar de Jesus Mariano, Carmélio da Silva Bezerra, e Clebson Rodrigues do Nascimento estão respondendo em liberdade, após algum tempo na cadeia.

O assassinato de Gedeon Barros ocorreu em março de 2021, numa manhã em que ele deixava o município de Plácido de Castro pela BR-364 e entrava na cidade de Rio Branco. Seu telefone celular tocou e ele parou no estacionamento de uma empresa pública, a sede da Suframa no Acre, para atender a ligação. Nesse momento, dois homens numa moto pararam ao lado do carro e um deles disparou a arma várias vezes contra o motorista, que era o próprio prefeito. Gedeon de Barros morreu na hora.

A causa da morte seria dívidas que teria com os principais acusados. Liomar de Jesus Mariano, Carmélio da Silva Bezerra, e Clebson Rodrigues do Nascimento, apontados como mandantes da execução. Todos negam participação no crime. O caso tem pelo menos 19 testemunhas, entre acusação e defesa, que também devem ser ouvidas na audiência desta quinta-feira.