Adolescente e jovem de 20 anos desaparecem após saírem de casa e família pede ajuda

Uma adolescente de 15 anos, identificada como Maysa, desapareceu na última quinta-feira (10) após sair de casa no bairro Bonsucesso/Floresta Sul, em Rio Branco.

Ao ContilNet, a mãe da adolescente, Mayara, informou que a última vez que viu a filha foi na quinta-feira (10), quando retornou do primeiro turno do trabalho para almoçar em casa. “Eu vi ela quando fui para casa almoçar e sai 14h para o trabalho. Quando retornei, por volta das 18h40 e ela já não estava mais em casa. Meu esposo saiu de casa umas 17h15 para me buscar no trabalho e quando voltamos ela já não estava em casa”, disse.

A mãe da adolescente disse ainda que quando soube do desaparecimento da filha, entrou em contato com o pai do namorado e pediu que se Maysa aparecesse na casa, para o pai do rapaz pedir que ela retornasse para a família.

“Ele disse que ela foi lá e ele deu o valor da passagem para que o namorado dela trouxesse ela para casa, mas desapareceu os dois”, explicou.

Mayara foi à Delegacia da Mulher (DEAM) e foi orientada a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Flagrantes (Defla). Caso alguém tenha notícias de Maysa, entrar em contato com Mayara pelo número (68) 99248-9719.

O pai de Ayke também pede ajuda para encontrar o filho. Quem tiver informações do rapaz, entre em contato com Mário pelo número (68) 99998-2325, apenas via WhatsApp.