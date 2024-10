Adriano Imperador revela como queimou pé antes de título do Flamengo

Às vésperas de uma decisão pelo Flamengo, o atacante Adriano Imperador apareceu no centro de treinamento do time com uma queimadura no pé. Enquanto a mídia afirmava que o machucado dele era pelo contato com o escapamento de uma moto, o atacante negava. No entanto, 15 anos depois, o Imperador enfim admitiu a versão dos veículos de comunicação.

O Brasileirão de 2009 estava na reta final e para o Flamengo continuar vivo na briga pelo título, Adriano e companhia precisavam vencer o Corinthians. O Imperador, porém, foi desfalque devido a uma queimadura na parte interna do calcanhar do pé esquerdo entre quarta e quinta-feira daquela semana.

“Um vai falar que foi em uma churrasqueira, outro vai falar que foi na moto. Vão dizer que é por isso ou aquilo, mas tenho minha consciência tranquila. Estava em casa, e tem umas luzes que ficam no jardim. Estava passando e, quando virei, meu pé encostou na lâmpada. Se fosse de escapamento, eu falaria. Espero que tenham o bom senso de não começar a inventar um monte de coisas”, afirmava o camisa 9 do Rubro-Negro a epoca.

O Flamengo venceu o Corinthians mesmo sem o artilheiro, que voltaria apenas para o último jogo do certame. Entretanto, Adriano foi a campo contra o Grêmio longe do 100%. Ele precisou fazer um rasgo na chuteira para conseguir jogar a decisão e, assim, aliviar a dor no pé queimado.

O Flamengo venceu o Grêmio por 2 x 1. Um dos gols foi marcado pelo zagueiro Ronaldo Angelim, que resgatou as lembranças de 2009 com o Imperador. Na última quinta-feira (11/10), eles se reencontraram e o defensor pediu para o atacante autografar a chuteira rasgada usada na decisão de 15 anos atrás.

“Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás? Que eu fui na moto e falei que foi na luz. Falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da porra”, confessa Adriano Imperador, em vídeo nas redes sociais, enquanto ria e apontava para o calcanhar da chuteira rasgada.

Angelim lançou uma rifa pela chuteira rasgada e autografada por Adriano. O sorteio será realizado pela Loteria Federal. Cada bilhete custa R$ 0,99. A ideia é ajudar a custear as despesas campeonatos do Cearense Feminino.