Advogado acreano morre após se engasgar com a comida

Morreu em Rio Branco (AC), na última quinta-feira (10), o advogado Hélio Moreira, aos 84 anos. A causa foi engasgo seguido de infarto, quando ele se alimentava.

Acreano nascido na capital, Dr. Hélio, como era chamado pelos amigos, era membro da tradicional família que ajudou a desbravar o estado, e formou na quarta turma de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Na data de seu falecimento, ele estava em casa com familiares, na hora da refeição engasgou-se com o próprio alimento e em seguida infartou. O velório está ocorrendo na Funerária São Francisco, na rua Izaura Parente, no bairro Bosque. Já o sepultamento está marcado para às 16h.