Age of Empires Mobile: veja gameplay, download e mais do lançamento

Age of Empires Mobile apresenta uma variedade de modos para um jogador. Battlefield Survivors é um bullet hell no estilo Vampire Survivors, e Military Exercise permite testar heróis e unidades. Há também Island Tactics, no estilo auto-chess, e Lost Borderland, um modo de extração no qual você comanda um exército por um campo de batalha, enfrentando ondas de inimigos em troca de espólios de guerra.